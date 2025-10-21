Число прямых авиарейсов из России в Эфиопию увеличится с декабря

Фото: depositphotos/nitinut380

Количество прямых авиарейсов между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой планируется увеличить с декабря 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в стране Евгений Терехин.

По словам дипломата, сейчас между странами действует шесть рейсов еженедельно, с декабря планируется добавить еще один.

Терехин отметил, что дипмиссия будет работать над тем, чтобы стимулировать последовательный интерес у населения обеих стран и привлекать к организации групповых туров крупные туристические компании.

Ранее Минтранс РФ сообщил о готовности возобновить прямое авиационное сообщение с Доминиканой.

В ведомстве напомнили, что данное направление уже пользовалось большой популярностью среди туристов из России, однако полеты были остановлены из-за западных санкций.