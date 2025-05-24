Глава ДНР заявил о техготовности к запуску пассажирских паромов между Мариуполем и Кубанью

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил о технической готовности к запуску пассажирских паромов между Мариуполем и Краснодарским краем. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пушилина, сейчас процесс подготовки к запуску пассажирского паромного сообщения находится на финишной прямой. Он рассказал о сложностях, которые возникли в организационном плане. В настоящее время по данному вопросу ведется работа с таможенным и пограничным пунктами, добавил он.

Глава ДНР также сообщил, что пока рано говорить о конкретных сроках запуска пассажирского паромного сообщения, так как не все аспекты, связанные с этим процессом, зависят от региона.

Ранее руководитель "Морпорта Сочи" Юрий Владимиров сообщил о скором запуске пассажирского паромного сообщения между Сочи и Турцией. По его словам, проезжать там смогут также автомобили, микроавтобусы и туристические автобусы. Он уточнил, что данное направление является популярным у граждан.

