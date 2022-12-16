Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

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Паромы начнут курсировать между Сочи и Турцией с 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя "Морпорта Сочи" Юрия Владимирова.

"В 2023 году мы, я думаю, это сделаем", – сказал он.

По словам Владимирова, курсировать между Сочи и Турцией смогут автомобили, микроавтобусы и туристические автобусы. Направление является популярным, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что компания "Аэрофлот" готовится запустить дополнительные рейсы в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга.

Уточнялось, что полеты в Стамбул будут выполняться начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря.

Ранее автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным. До этого оно было приостановлено из-за коронавируса. Помимо этого, автобусы из Ташкента стали ходить в Нижний Новгород.



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