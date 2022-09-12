Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы из Ташкента в Москву стали ходить ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автовокзала столицы Узбекистана.

"С автовокзала "Ташкент" автобусы между Ташкентом и Москвой стали отправляться каждый день", – сообщили в пресс-службе.

Автобусы будут отходить с вокзала в 10:00 по московскому времени (в 12:00 по местному). Стоимость билета составит около 110 долларов. Время в пути займет 2 дня 16 часов, добавили в пресс-службе.

Автобусное сообщение из Ташкента в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Омск было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С 18 июля оно было восстановлено. Месяцем позже автобусы из Ташкента стали ходить в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" запустит дополнительный рейс в Ташкент с 16 июля. В компании уточняли, что рейсы между Москвой и Ташкентом будут осуществляться самолетом Airbus A320.

Новый рейс должен быть стать дополнительным к уже существующим из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.