Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автобусы из Ташкента в Москву стали ходить ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автовокзала столицы Узбекистана.
"С автовокзала "Ташкент" автобусы между Ташкентом и Москвой стали отправляться каждый день", – сообщили в пресс-службе.
Автобусы будут отходить с вокзала в 10:00 по московскому времени (в 12:00 по местному). Стоимость билета составит около 110 долларов. Время в пути займет 2 дня 16 часов, добавили в пресс-службе.
Автобусное сообщение из Ташкента в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Омск было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С 18 июля оно было восстановлено. Месяцем позже автобусы из Ташкента стали ходить в Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" запустит дополнительный рейс в Ташкент с 16 июля. В компании уточняли, что рейсы между Москвой и Ташкентом будут осуществляться самолетом Airbus A320.
Новый рейс должен быть стать дополнительным к уже существующим из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.
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