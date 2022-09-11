Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

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Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Россию из-за решения молдавского Органа гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

"ОГА издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации", – сказала собеседница агентства.

В связи с этим рейсы из Кишинева в Москву, возобновление которых было анонсировано ранее, будут отменены. Чтобы вернуть деньги за уже купленные билеты, пассажирам необходимо написать на электронную почту перевозчика.

В авиакомпании также отметили, что намерены прояснить вопрос законности решения Органа гражданской авиации страны. Если урегулировать вопрос не удастся, авиакомпания обратится в суд.

24 февраля, после начала СВО на Украине, Молдавия сообщила о закрытии своего воздушного пространства. Все рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

В минувшую пятницу пресс-служба Air Moldova объявила о возобновлении авиасообщения между Москвой и Кишиневом. Соответствующее решение было принято из-за большого количества обращений от граждан Молдавии, которые хотят "вернуться домой или воссоединиться с семьями".

