Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится с 1 октября

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Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба молдавской авиакомпании Air Moldova.

В компании отметили, что такое решение приняли из-за большого количества обращений от граждан Молдавии, которые хотят "вернуться домой или воссоединиться с семьями".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Молдавии пытаются предпринять "отмену всего русского", как это делают на Украине. Он отметил, что президент Майя Санду подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет.

