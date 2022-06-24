Молдавия пытается отменить все русское, как на Украине, это печально – Лавров

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Власти Молдавии пытаются предпринять "отмену всего русского", как это делают на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Лавров отметил, что президент Майя Санду подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

До этого парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.