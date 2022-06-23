Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать антироссийские санкции

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Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала Moldova 1 вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
Дипломат обратил внимание на то, что Молдавия ввела ограничительные меры в отношении РФ в финансово-банковской сфере.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз на саммите лидеров стран ЕС 23–24 июня. Кроме того, по информации источника, страны ЕС также готовы дать статус кандидата Молдавии и Грузии при выполнении дополнительных условий.
До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о военном присоединении страны к Румынии и размещении на ее территории войск НАТО. Он добавил, что кампанией против РФ, а также процессами по вооружению Молдавии якобы оправдывается присутствие войск НАТО в стране.
По словам Додона, для объединения с Румынией Молдавии было необходимо показать невозможность самостоятельного обеспечения энергетической, экономической и территориальной безопасности. Он подчеркнул, что нынешний молдавский лидер Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" делают все для политической и экономической ликвидации страны.
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