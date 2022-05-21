Глава МИД Великобритании заявила, что члены НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии

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Фото: EPA/ТАСС
Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph.
"Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО", – сказала Трасс.
По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы угрозы вторжения со стороны России.
Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики. Госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында отметил, что подобное решение противоречит национальным интересам государства и может изолировать его на международном уровне. При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства.
Между тем в конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики на данный момент не существует альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что конфликт на Украине может распространиться на соседние страны. Макрон отметил, что Франция будет внимательно следить за ситуацией с региональной безопасностью, а также за возможными посягательствами на суверенитет и территориальную целостность Молдавии.
Поставки Западом оружия Украине нацелены на затягивание конфликта – МИД РФ
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