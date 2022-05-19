Макрон не исключил вероятность распространения украинского конфликта на соседние страны

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что конфликт на Украине может распространиться на соседние страны.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", – сказал он на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Елисейском дворце.

По словам французского лидера, украинский конфликт опасен для всего региона.

Макрон отметил, что Франция будет внимательно следить за ситуацией с региональной безопасностью, а также за возможными посягательствами на суверенитет и территориальную целостность Молдавии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил президенту Украины, что заявку его страны на членство в ЕС рассмотрят в июне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

