Президент Франции поддержал вступление Швеции в НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает решение Швеции подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Елисейский дворец.
Уточняется, что аналогичной позиции глава французского государства придерживается относительно вступления в НАТО Финляндии.
В понедельник стало известно, что правительство Швеции приняло решение подать заявку на членство в НАТО. До этого о данном решении сообщала правящая партия страны, которая тем не менее отмечала, что Стокгольм выступит против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
А 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер
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