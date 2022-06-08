Додон заявил о подготовке военного присоединения страны к Румынии

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о военном присоединении страны к Румынии и размещении на ее территории войск НАТО.

"Отчетливо видно, что Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета", – написал Додон в своем телеграм-канале.

Экс-президент добавил, что кампанией против России, а также процессами по вооружению Молдавии якобы оправдывается присутствие войск Североатлантического альянса в стране.

По словам Додона, для объединения с Румынией Молдавии было необходимо показать невозможность самостоятельного обеспечения энергетической, экономической и территориальной безопасности. Он подчеркнул, что нынешний молдавский лидер Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" делают все для политической и экономической ликвидации страны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке населения. Согласно местным законам, данные вопросы должны выноситься на референдум.

С идеей объединить Молдавию и Румынию ранее выступил экс-премьер страны Юрий Лянкэ. По его словам, это позволило бы получить защиту НАТО и Евросоюза от якобы военной угрозы.

