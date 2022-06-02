В Молдавии запретили российские новостные программы

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Парламент Молдавии в финальном чтении одобрил закон, запрещающий российские новостные программы, сообщает РИА Новости.

"Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (финальном) чтении голосами 55 депутатов", – заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Согласно документу, понятие "дезинформация" теперь включает в себя намеренное распространение сведений, которые вредят информбезопасности. Например, информация, разжигающая ненависть, оправдывающая терроризм, военную агрессию, агрессию гибридного типа и диктаторские режимы. Кроме того, дезинформацией будут считаться данные от властей участвующего в военном конфликте государства, признанного страной-агрессором, а также информация, враждебная демократическим ценностям и процессам.

В результате в Кодексе о телевидении и радиовещании Молдавии был включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. В их число входит и РФ. Уточняется, что новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику станут запрещены.

При этом у ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении стран необходимо приобретать минимум половину зарубежного контента.

За распространение контента с дезинформацией штраф для телеканалов составит от 2 100 до 5 255 долларов. За повторное нарушение им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

Ранее парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.

Комментируя данное решение, бывший президент страны Владимир Воронин сказал, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символ победы в Великой Отечественной войне.

