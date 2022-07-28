Парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней из-за ситуации на Украине

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Парламент Молдавии одобрил инициативу о продлении режима ЧП в стране еще на 60 дней в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <…> продлить на 60-дневный срок с 8 августа 2022 года", – следует из постановления парламента.

Отмечается, что решение поддержано 52 голосами проевропейской Партии действия и солидарности, при этом оппозиция бойкотировала заседание в знак протеста.

По словам премьера Молдавии Натальи Гаврилицы, предложение правительства основывается на необходимости быстро реагировать на события, которые могут угрожать безопасности страны. Также с Украины в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев.

23 июня глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены союза. Дальнейшие шаги по евроинтеграции будут предприняты после выполнения особых условий Еврокомиссии.

