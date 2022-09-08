В "Аэрофлоте" сообщили о возобновлении полетов в Дубай с октября

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Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что в октябре планируется возобновить полеты в Дубай.

Он отметил, что международная туристическая программа продолжает развиваться.

"В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления – Стамбул и Анталью (с сезонным изменениям частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет. В ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай", – передает ТАСС его слова.

Александровский также добавил, что сейчас прорабатывают возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Он рассказал, что есть некоторые изменения в программе международных рейсов из аэропорта Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавят рейсы в Баку.

В зимний сезон станут доступны полеты из регионов в Минводы, сообщил Александровский.



Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. В МИД РФ подчеркнули, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.

Отмечалось что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.

В июле авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Вылет первого рейса состоялся из московского аэропорта Шереметьево.