Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов – посол

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Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых рейсов, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Как отметил дипломат, для этого авиакомпаниям из России необходимо иметь представительство в Джакарте.

По его словам, сейчас идет процесс рассмотрения заявок от некоторых российских авиакомпаний, таких как "Аэрофлот", NordWind, Azur Air. Он добавил, что уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. В МИД РФ подчеркнули, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина.

Отмечалось что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.

В июле авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Вылет первого рейса состоялся из московского аэропорта Шереметьево.

На фоне новости о возобновлении авиасообщения с Пхукетом российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд. Представители отрасли ожидают ажиотажный спрос на данном направлении.