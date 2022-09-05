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Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявили в МИД РФ, анонсируя встречу министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай 5–6 сентября посетит Москву с рабочим визитом, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ведомстве подчеркнули, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина. Отмечается, что эти шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов.

В июле авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Вылет первого рейса на Пхукет состоялся из московского аэропорта Шереметьево. За бронирование по тарифу с ручной кладью придется отдать от 36,7 тысячи рублей. Стоимость билетов с багажом начинается от 38,9 тысячи рублей за человека.

В расписании уточняется, что вылет данного рейса запланирован на 20:55 30 октября. В пути самолет проведет чуть более 9 часов. Планируется, что перелеты в Таиланд будут осуществляться ежедневно на Airbus A330-300.

На фоне новости о возобновлении авиасообщения с Пхукетом российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд. Представители отрасли ожидают ажиотажный спрос на данном направлении.