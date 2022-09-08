"Аэрофлот" с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования

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"Аэрофлот" с 1 ноября этого года намерен полностью перейти на отечественную систему бронирования "Леонардо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.
"С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования. <...> Сейчас в компании происходит много изменений и в части цифровой трансформации", – сказал Александровский на полях ВЭФ.
По его словам, в планах перевозчика к 2024 году на 80% перейти на российское ПО, а к 2027 году – полностью отказаться от иностранных аналогов. Отмечается, что на систему "Леонардо" уже перешел лоукостер "Победа", который наряду с авиакомпанией "Россия" входит в группу "Аэрофлот".
Также Александровский рассказал, что в ближайшее время совет директоров группы "Аэрофлот" обсудит стратегию дальнейшего развития в условиях изменения ситуации на рынке и, соответственно, целей. При этом речи об объединении "Аэрофлота", "Победы" и "России" не идет – компании продолжат работать в прежних нишах.
Ранее в "Аэрофлоте" сообщили о планах до 2030 года законтрактовать 323 самолета российского производства. Большую часть воздушного флота составят самолеты МС-21 с отечественными двигателями – 210 судов.
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