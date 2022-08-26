"Аэрофлот" сообщил о планах законтрактовать 323 отечественных самолета

Фото: depositphotos/leonidp
"Аэрофлот" до 2030 года планирует заключить контракты на 323 самолета российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.
Руководитель перевозчика объяснил, что сейчас компания обновляет собственную стратегию развития, которая подразумевает фокусирование на эксплуатации отечественных самолетов. По его словам, к настоящему времени она уже полностью соответствует Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.
"Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", – сказал Александровский в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Ранее "Аэрофлот" запустил распродажу билетов на осенние рейсы со скидками до 50%. В рамках акции до 2 сентября 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими городами России.
"Аэрофлот" обновил условия ряда тарифов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: