"Аэрофлот" сообщил о планах законтрактовать 323 отечественных самолета

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"Аэрофлот" до 2030 года планирует заключить контракты на 323 самолета российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.

Руководитель перевозчика объяснил, что сейчас компания обновляет собственную стратегию развития, которая подразумевает фокусирование на эксплуатации отечественных самолетов. По его словам, к настоящему времени она уже полностью соответствует Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

"Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", – сказал Александровский в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Ранее "Аэрофлот" запустил распродажу билетов на осенние рейсы со скидками до 50%. В рамках акции до 2 сентября 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими городами России.

