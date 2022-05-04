S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования – СМИ

Авиакомпания S7 Airlines в ходе тендера выбрала новую систему бронирования рейсов, которой станет российская ОРС. Переход на новый сервис пройдет в октябре. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отмечается, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей – испанской Amadeus.

Ранее сообщалось, что в России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании. Сейчас через платформу можно оформить авиабилеты на рейсы всех российских авиакомпаний.



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В частности, это компании "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "Азимут". Также она интегрирована с отечественными системами бронирования Sirena-Travel и TAIS (SIG).