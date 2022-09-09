Air Moldova имеет разрешения на полеты в Москву и обратно – Росавиация

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Молдавская авиакомпания Air Moldova имеет все необходимые разрешения для осуществления рейсов в Москву и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

"На сегодня авиакомпания Air Moldova имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", – заявили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что возобновление авиасообщения откроет дополнительные возможности для граждан России и Молдавии, а также поспособствует развитию сотрудничества двух стран.

Ранее в Air Moldova сообщили, что прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с 1 октября. В компании отметили, что такое решение приняли из-за большого количества обращений от граждан Молдавии, которые хотят "вернуться домой или воссоединиться с семьями".