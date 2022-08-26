Авиарейсы между РФ и венесуэльским островом Маргарита запустят 1 октября

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Прямое авиасообщение между Россией и венесуэльским островом Маргарита будет запущено 1 октября. Об этом сообщил министр туризма и внешней торговли южноамериканской республики Али Падрон в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Отмечается, что между странами планируется осуществлять пять рейсов в неделю. Каждый рейс будет привозить 440 туристов

Ранее посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену сообщил о возобновлении прямого авиасообщения между странами. С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю. Полеты будут выполнять лайнеры компании Ethiopian Airlines. По словам посла, ранее авиасообщение между государствами прерывалось из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России до 29 августа. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут работать для пассажиров.