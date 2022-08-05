Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с РФ с 23 августа

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену сообщил о возобновлении прямого авиасообщения между странами, передает РИА Новости.

"С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю", – заявил эфиопский диппредставитель.

Полеты будут выполнять лайнеры компании Ethiopian Airlines. По словам посла, ранее авиасообщение между государствами прерывалось из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Россия сняла антикоронавирусные ограничения для полетов в ряд иностранных государств с 9 апреля. В число доступных авианаправлений тогда вошли Аргентина, Индия, ЮАР, Алжир, Афганистан, Вьетнам и другие территории – всего 52 страны.