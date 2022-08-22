Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ продлили до 29 августа

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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России до 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года", – говорится в сообщении.

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут работать для пассажиров.

Ранее ограничения на полеты были продлены Росавиацией до 23 августа.

Позже стало известно, что правительство РФ выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что программа компенсации операционных расходов будет расширена до указанной суммы. Мишустин также призвал продолжить наблюдение за транспортной обстановкой в регионах.

