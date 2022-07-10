Еще один автобусный маршрут запустят из Воронежа в Луганск с 12 июля

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Еще один автобусный маршрут из Воронежа в Луганск заработает с 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Между городами будет курсировать прямой автобус большого класса с кондиционерами. Транспорт №501 будет выезжать от Центрального автовокзала Воронежа через день в 20:40.

"Прибытие на Луганскую автостанцию – в 6:40. Время в пути составляет ориентировочно 10 часов", – говорится в сообщении.

Маршрут будет проходить по Воронежской, Ростовской областям, через поселок Изварино и город Краснодон ЛНР.

Ранее сообщалось, что впервые за 8 лет Крым запустил автобусные и железнодорожные маршруты до Херсонской и Запорожской областей. Сообщение открылось с 1 июля. Автобусы ходят как экспрессы – каждый день по расписанию. Из Симферополя можно добраться на автобусе до Херсона, Мелитополя и Бердянска.

