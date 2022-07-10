Еще один автобусный маршрут запустят из Воронежа в Луганск с 12 июля

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Еще один автобусный маршрут из Воронежа в Луганск заработает с 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.
Между городами будет курсировать прямой автобус большого класса с кондиционерами. Транспорт №501 будет выезжать от Центрального автовокзала Воронежа через день в 20:40.
"Прибытие на Луганскую автостанцию – в 6:40. Время в пути составляет ориентировочно 10 часов", – говорится в сообщении.
Маршрут будет проходить по Воронежской, Ростовской областям, через поселок Изварино и город Краснодон ЛНР.
Ранее сообщалось, что впервые за 8 лет Крым запустил автобусные и железнодорожные маршруты до Херсонской и Запорожской областей. Сообщение открылось с 1 июля. Автобусы ходят как экспрессы – каждый день по расписанию. Из Симферополя можно добраться на автобусе до Херсона, Мелитополя и Бердянска.
Железнодорожный вокзал Херсона возобновит работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: