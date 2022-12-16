Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничат 19 декабря

Фото: kremlin.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановят 19 декабря из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В частности, с 12:00 движение будет ограничено, а с 13:00 до 18:00 оно полностью прекратится. Водителей призвали заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. Российский лидер также прокомментировал свой недавний визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.

В ходе посещения Крымского моста Путин проехал по нему за рулем автомобиля, пообщался со строителями и выслушал доклад, подготовленный вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В обращении к вице-премьеру российский лидер заявил, что левая часть автодорожной полосы должна быть приведена в идеальное состояние.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета. В ноябре Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

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