Пассажиры верхних полок поездов смогут занимать нижние для приема пищи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажирам верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года предложили разрешить на законном основании садиться на нижние для приема пищи. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", – говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к проекту, пассажиры верхних полок смогут занимать столы на 30 минут в период с 07:00 до 10:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером. В обеденное время им будет отводиться не более одного часа с 12:00 до 15:00.

В пресс-службе Минтранса, чьи слова цитирует РИА Новости, рассказали, что подобный проект стал актуальным из-за частых обращений жителей России, которые пожаловались на то, что иногда воспользоваться столиком при оформлении билета на верхней полке им не позволяют.

Ранее сообщалось, что представители Общероссийского объединения пассажиров предложили установить в самолетах общий минимальный размер ручной клади на уровне 100 сантиметров по сумме трех измерений.

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