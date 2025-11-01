В РФ разрешили заселяться в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту

Фото: depositphotos/zhudifeng

Россияне смогут использовать загранпаспорт и водительское удостоверение для заселения в гостиницу. Вторая норма вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее постановление вносит изменения в нормативные акты, регулирующие регистрационный учет граждан.

По мнению властей, корректировки не только упростят процедуру заселения в отели, но и сделают ее более удобной для гостей. В свою очередь, для гостиниц разработаны четкие инструкции на случай технических сбоев, что минимизирует правовые риски для бизнеса.

Технические аспекты приема водительских удостоверений будет обеспечивать МВД. В частности, информационные системы ведомства в режиме реального времени будут осуществлять проверку подлинности прав через базы данных Госавтоинспекции.

Инициатива по предоставлению возможности заселения в гостиницы по водительскому удостоверению была поручена Владимиром Путиным в 2024 году.

Российский кабмин в настоящее время прорабатывает возможности заселения в отели, в том числе с помощью мессенджера MAX. Кроме того, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в будущем рассматривается реализация проекта заселения без ресепшен. Предполагается, что это позволит улучшить производительность, а также упростить работу в ночное время.