Туристы в Анапе будут подписывать документ с информацией о запрете купания при заселении

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Гости, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, будут подписывать документ о запрете купания. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

В оперштабе пояснили, что это дополнительная мера, которая направлена на информирование туристов о рисках для здоровья – кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

В свою очередь, заместитель генерального директора санатория "Надежда" Владимир Бобяк отметил, что в целях безопасности гостей, особенно детей, которые легкомысленно относятся к угрозе здоровья, пляжи не комплектуют лежанками. Кроме того, на побережье работает спасатель, который должен предупреждать о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание.

По мнению Бобяка, такой подход к информированию позволяет добиться осознанного отношения к мерам безопасности, что особенно важно при работе с родителями и детьми.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в конце прошлого года. Совокупный ущерб экологии от инцидента составил 84,9 миллиарда рублей, а пляжи Анапы признали непригодными для летнего курортного сезона.

При этом, несмотря на запреты, пляжи заполнены отдыхающими. В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) отметили, что загрузка местных отелей увеличилась на 20% по сравнению с майскими показателями.