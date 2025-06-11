Новости регионов: еще 100 мешков мазута достали со дна моря в Анапе

Спасатели достали со дна моря в Анапе более 100 мешков мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, общий объем извлеченного грязного песка уже превысил 900 тонн. На ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе дополнительно выделили почти 1,5 миллиарда рублей – это позволит следить за загрязнением воды и, если потребуется, локализовывать и эвакуировать нефтепродукты. Кроме того, на эти деньги обследуют затонувшие фрагменты судов, чтобы определить места, откуда может выходить оставшийся мазут.

Тем временем полицейские устроили ночную погоню за нетрезвым водителем в Красноярском крае. Инспекторы заметили в Железногорске автомобиль, который ездил по улицам на большой скорости. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. В итоге правоохранителям пришлось стрелять по колесам. Нарушителя задержали, оказалось, что он ездил на угнанной машине. На мужчину составили 7 административных протоколов и завели уголовное дело.

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