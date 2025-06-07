Новости регионов: в Анапе водолазы за сутки подняли со дна 128 мешков с мазутом

В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 128 мешков с мазутом. Очистка побережья и акватории Черного моря от нефтепродуктов продолжается. Работы идут ежедневно при хорошей погоде.

Горящий трамвай перекрыл движение в центре Екатеринбурга. Он загорелся на остановке "Оперный театр". Прохожие заметили возгорание и бросились помогать: взяли огнетушители из проезжающего мимо автобуса. Позже подъехали и спасатели.

Школьник из Омска застрял на дереве, пытаясь спасти кошку. 14-летний подросток вместе с подругой услышал мяуканье и решил помочь. Мальчик забрался на семиметровую высоту. Кошка спрыгнула и убежала, а вот юноша остался на дереве. В итоге подростка спустили с дерева спасатели, после чего пригласили его поступить в ведомственный вуз.

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