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Новости

Новости

07 июня, 21:30

Происшествия

Новости регионов: в Анапе водолазы за сутки подняли со дна 128 мешков с мазутом

Новости регионов: в Анапе водолазы за сутки подняли со дна 128 мешков с мазутом

Обрушение кровли произошло на складе в Подмосковье

Склад с горючей жидкостью загорелся в Пушкине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июня

В подмосковном Пушкине загорелся склад

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Nissan влетел в бетонное ограждение на проспекте Багратиона

Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

Новости регионов: 11 детей отравились в омском лагере "Орленок"

В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 128 мешков с мазутом. Очистка побережья и акватории Черного моря от нефтепродуктов продолжается. Работы идут ежедневно при хорошей погоде.

Горящий трамвай перекрыл движение в центре Екатеринбурга. Он загорелся на остановке "Оперный театр". Прохожие заметили возгорание и бросились помогать: взяли огнетушители из проезжающего мимо автобуса. Позже подъехали и спасатели.

Школьник из Омска застрял на дереве, пытаясь спасти кошку. 14-летний подросток вместе с подругой услышал мяуканье и решил помочь. Мальчик забрался на семиметровую высоту. Кошка спрыгнула и убежала, а вот юноша остался на дереве. В итоге подростка спустили с дерева спасатели, после чего пригласили его поступить в ведомственный вуз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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