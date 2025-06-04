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04 июня, 07:45

Происшествия

Вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 7 километров

Вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 7 километров

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На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна – самого высокого и активного в Европе. Обрушилась часть кратера, и в небо поднялся столб пепла высотой почти 7 километров. Потоки лавы и выброшенные обломки застали врасплох туристов – люди в панике покидали район.

Очевидцы отмечают, что это извержение было особенно сильным. По словам специалистов, из-за воздушных потоков облако пепла может дойти до России. В 2010 году похожая ситуация уже привела к отмене рейсов из Москвы. Однако сейчас эксперты уверяют, что, даже если пепел и достигнет столицы, он не причинит вреда ни людям, ни технике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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