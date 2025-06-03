В Москве задержаны коллекторы по подозрению в аферах с недвижимостью

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали руководителя отдела взысканий и троих сотрудников коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Одна из пострадавших обратилась в полицию, заявив, что малоизвестный мужчина предложил ей подписать с третьим лицом договор купли-продажи дома и земли в Одинцовском районе Подмосковья, чтобы освободиться от долгов. Для заключения сделки покупатель оформил ипотеку в размере свыше 10 миллионов рублей. Эти деньги он перевел на счет женщины, а та, в свою очередь, передала их посреднику.

Впоследствии выяснилось, что сделка является частью мошеннической схемы коллекторов, которые вынуждали москвичку для сохранения недвижимости выплачивать ипотечный кредит. Женщина каждый месяц переводила деньги по предоставленным злоумышленниками счетам, однако через некоторое время средства закончились. Тогда подозреваемые начали оказывать психическое и физическое давление на потерпевшую и ее близких, вынудив таким образом освободить их дом.

В результате были задержаны четверо подозреваемых, в том числе двое организаторов мошеннической схемы. Во время обысков в офисе, который находится в Семеновском переулке, и по адресам проживания злоумышленников полиция нашла черновые записи, документы, компьютерную технику и иные предметы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Злоумышленники арестованы. Сейчас правоохранители проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Летенков предупредил россиян об одной из схем мошенников при продаже жилья. По его словам, она связана с отсутствием обязательности справки из психоневрологического диспансера для перехода права собственности. Это позволяет мошенникам признать сделку недействительной после ее заключения, утверждая, что продавец был недееспособен.

