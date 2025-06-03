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Происшествия

Пожарные потушили возгорание в торговых павильонах в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание в торговых павильонах в деревне Красная Пахра в ТиНАО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание было ликвидировано на общей площади в 1 200 квадратных метров. Сведений о возможных пострадавших при пожаре пока не поступало.

Торговые павильоны со строительными материалами загорелись в деревне Красная Пахра в ночь на 3 июня. Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Всего к тушению привлекли 22 специалиста и 8 единиц техники.

Ранее огонь вспыхнул в здании водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы. Постройка расположена на улице Вилиса Лациса. По информации СМИ, возгорание случилось на техническом этаже из-за светильника.

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