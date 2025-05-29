Пожар произошел в квартире на юге Москвы

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Пожар вспыхнул в квартире на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного подразделения МЧС РФ.

Огонь начался распространяться в квартире дома № 11, корпуса 1, по Гурьевскому проезду. Однако, когда пожарные прибыли на место ЧП, пламя успело охватило 8-й и 9-й этажи 17-этажного жилого здания.

В результате к 17:37 по московскому времени пожар был локализован силами 24 специалистов личного состава и 8 единиц техники. Причиной ЧП в ведомстве назвали возгорание личных вещей и мебели на балконе 8-го этажа, после чего огонь частично перекинулся на балконы вышележащих этажей.

В 18:04 пожар был ликвидирован на общей площади 38 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар случился на заводе "Авангард" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Спустя время 41 человек и 11 единиц спецтехники ликвидировали его на площади 100 квадратных метров.

До этого пожарные потушили открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. В тушении огня участвовали 60 специалистов и 18 единиц техники.

