Открытое горение ликвидировано в ТЦ ставропольского Зеленокумска

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре города Зеленокумска в Ставропольском крае, передает пресс-служба МЧС России.

Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время специалисты МЧС продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотной авиационной системы с тепловизором.

О пожаре в Ставропольском крае стало известно вечером 26 мая. Изначально огонь распространился на площади 600 "квадратов". К его тушению привлечено 32 специалиста и 12 единиц техники.

Ранее пожарные потушили огонь, охвативший здание водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы. Причиной возгорания стал светильник, расположенный на техническом этаже. При тушении из здания были эвакуированы 30 человек.