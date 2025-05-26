26 мая, 21:33Происшествия
Открытое горение ликвидировано в ТЦ ставропольского Зеленокумска
Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время специалисты МЧС продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотной авиационной системы с тепловизором.
О пожаре в Ставропольском крае стало известно вечером 26 мая. Изначально огонь распространился на площади 600 "квадратов". К его тушению привлечено 32 специалиста и 12 единиц техники.
Ранее пожарные потушили огонь, охвативший здание водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы. Причиной возгорания стал светильник, расположенный на техническом этаже. При тушении из здания были эвакуированы 30 человек.
Следователи назвали причину пожара в ТЦ в подмосковном Королеве