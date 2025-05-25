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25 мая, 19:58

Происшествия

Пожар в двух ангарах в Раменском ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, потушили огонь в двух ангарах, находившихся вплотную друг с другом, в деревне Рыболово Раменского муниципального округа, передает пресс-служба подмосковного подразделения ведомства.

Постройки загорелись днем 25 мая на площади 1,6 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 17 расчетов, в состав которых входили 42 сотрудника и 7 единиц техники.

Еще один пожар в Московской области вспыхнул ранее в частном доме деревни Молзино. Его площадь составила 205 "квадратов". В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению следователя, возгорание началось под придомовым навесом, где заряжался электромобиль. Для установления обстоятельств случившегося назначены экспертизы.

Ангары загорелись в Раменском

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