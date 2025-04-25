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Склад торгового оборудования загорелся в подмосковном Раменском на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, здание расположено на улице Красноармейской. В настоящее время возгорание локализовано.

На месте ЧП работают 30 специалистов и семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, добавили в МЧС.

Ранее в подмосковном Одинцове при пожаре погибли четыре человека. Их личности не установлены. По версии следствия, загорелась одна из квартир в поселке Власиха. Причины и обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.

До этого в Кашире потушили огонь, вспыхнувший в бункере с мукой. Ликвидацией возгорания занимались 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших, как уточнили в МЧС, нет.