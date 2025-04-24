Полицейские задержали женщину за поджог травы в Домодедове

Фото: телеграм-канал "Евгения Хрусталева | Глава Домодедово"

Полицейские задержали женщину, которая подожгла сухую траву в микрорайоне Южном городского округа Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Злоумышленницей оказалась уроженка одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова. По ее словам, за нахождение на территории РФ с нарушением режима пребывания женщина привлечена к административной ответственности с последующим выдворением за пределы страны.

Кроме того, на гражданку составлен протокол о нарушении требований пожарной безопасности и наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали 13-летнего подростка за поджог двери опорного пункта правоохранительных органов по заданию мошенников. Пострадавших нет, по факту случившегося организована проверка.

Аналогичный случай произошел в Можайском районе, где 14-летний школьник поджег входную дверь в квартиру по указанию неизвестного. В отношении юноши возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.