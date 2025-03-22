22 марта, 14:59Происшествия
Пожар в цеху в подмосковной Кашире ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в бункере с мукой в цеху, расположенном в подмосковной Кашире, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
О возгорании на улице Ильича стало известно 22 марта. Для тушения огня привлекли 35 человек и 11 единиц техники.
Пожар удалось локализовать на 920 квадратных метрах, спустя время было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, пострадавших нет.
Ранее пожар вспыхнул в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия спасателей кафе самостоятельно покинули 30 человек, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали на площади 50 "квадратов".
В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар