Пожар в цеху в подмосковной Кашире ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в бункере с мукой в цеху, расположенном в подмосковной Кашире, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

О возгорании на улице Ильича стало известно 22 марта. Для тушения огня привлекли 35 человек и 11 единиц техники.

Пожар удалось локализовать на 920 квадратных метрах, спустя время было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия спасателей кафе самостоятельно покинули 30 человек, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали на площади 50 "квадратов".