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22 марта, 14:37

Происшествия

Открытое горение ликвидировано в цеху в подмосковной Кашире

Фото: 123RF/svglass

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в бункере с мукой в цеху, который расположен в подмосковной Кашире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

О возгорании стало известно в субботу, 22 марта. Пожар удалось локализовать на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

К тушению были привлечены 35 огнеборцев и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений заведение самостоятельно покинули 30 человек, никто из них не пострадал.

Пожар произошел на 12-м этаже дома в Борисовском проезде Москвы

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