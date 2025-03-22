Открытое горение ликвидировано в цеху в подмосковной Кашире

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в бункере с мукой в цеху, который расположен в подмосковной Кашире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

О возгорании стало известно в субботу, 22 марта. Пожар удалось локализовать на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

К тушению были привлечены 35 огнеборцев и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений заведение самостоятельно покинули 30 человек, никто из них не пострадал.