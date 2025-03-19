Пожар на строительной площадке на севере Москвы потушен

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Пожар на строительной площадке, расположенной на 3-й улице Ямского Поля в Москве, потушен. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, для ликвидации возгорания привлекли 22 специалистов и пять единиц техники. Пострадавших нет.

В Дептрансе Москвы предупредили, что из-за пожара по 3-й улице Ямского Поля перекрыто движение. Горожан призвали быть внимательными и выбирать пути объезда. К 21:27 движение было восстановлено.

Пожар около станции столичного метро "Белорусская" вспыхнул вечером 19 марта. На территории строящегося жилого комплекса загорелись бытовки.

До этого пожар возник в здании ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице. Возгорание не повлияло на работу электростанции, а энергоснабжение потребителей не было нарушено. Спустя время огонь был ликвидирован.