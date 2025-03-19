19 марта, 20:38 (обновлено 19.03.2025 21:35)Происшествия
Пожар на строительной площадке на севере Москвы потушен
Фото: Москва 24
Пожар на строительной площадке, расположенной на 3-й улице Ямского Поля в Москве, потушен. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
По данным ведомства, для ликвидации возгорания привлекли 22 специалистов и пять единиц техники. Пострадавших нет.
В Дептрансе Москвы предупредили, что из-за пожара по 3-й улице Ямского Поля перекрыто движение. Горожан призвали быть внимательными и выбирать пути объезда. К 21:27 движение было восстановлено.
Пожар около станции столичного метро "Белорусская" вспыхнул вечером 19 марта. На территории строящегося жилого комплекса загорелись бытовки.
До этого пожар возник в здании ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице. Возгорание не повлияло на работу электростанции, а энергоснабжение потребителей не было нарушено. Спустя время огонь был ликвидирован.