Пожар на ТЭЦ в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожарные ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

Огонь охватил кровлю административного здания на 3-й Хорошевской улице днем 13 марта. Сам объект был до этого выведен из эксплуатации для проведения ремонта.

Пожар не повлиял на работу электростанции, а энергоснабжение потребителей не было нарушено. Как указали в ПАО "Мосэнерго", ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

В связи с ЧП движение транспорта в районе оказалось перекрыто. Ограничения были ведены на участке от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда. Автомобилистам рекомендовали объезжать участок через улицу Народного Ополчения.

