Фото: Москва 24

Пожар не повлиял на работу электростанции на северо-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале ПАО "Мосэнерго".

В компании отметили, что энергоснабжение потребителей не нарушено. ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

В свою очередь, в столичном управлении МЧС заявили, что пожар уже локализован. Кроме того, ликвидировано открытое горение.

Пожар на кровле здания ТЭЦ-16, расположенного на 3-й Хорошевской улице в Москве, вспыхнул 13 марта. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Движение транспорта в районе ТЭЦ перекрыто. Ограничения введены на участке от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда. Автомобилистам рекомендовали объезжать участок через улицу Народного Ополчения.