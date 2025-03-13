Движение транспорта в районе ТЭЦ-16 в Москве перекрыто

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Движение транспорта в районе ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Под ограничения подпал участок от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда. Дептранс рекомендовал объезжать участок через улицу Народного Ополчения.

Меры были приняты на фоне пожара, произошедшего на кровле здания ТЭЦ, расположенного на 3-й Хорошевской улице, днем 13 марта.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. В МЧС подчеркнули, что возгорание не повлияло на работу ТЭЦ. Сооружение было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ.