Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 23:20

Происшествия

Пожарные локализовали возгорание в нежилом здании в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар локализован в двухэтажном административном здании в деревне Мамыри в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По обновленным данным, сотрудникам МЧС удалось спасти из пожара семерых человек.

Возгорание в нежилом здании в деревне Мамыри произошло вечером 10 марта. Огонь охватил кровлю дома по площади 500 квадратных метров. На месте происшествия работают 62 сотрудника и 15 единиц техники МЧС.

Ранее один человек пострадал при пожаре в здании на юге Москвы. Вскоре пожарным удалось полностью потушить возгорание. Кроме того, специалисты спасли четырех человек при пожаре.

Пять человек спасены из пожара в ТиНАО

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика