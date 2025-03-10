СК установил личности погибших при пожаре в подмосковном тепличном комплексе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи установили личности всех погибших при пожаре в тепличном комплексе в подмосковном Чехове. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что жертвами стали трое мужчин и женщина, которые трудились на территории теплиц. На месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры, в том числе очага возгорания. Предварительной причиной пожара названа неправильная эксплуатация печного оборудования.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. В пресс-службе подмосковной прокуратуры отметили, что здание, в котором началось возгорание, было электрофицировано, в нем также было печное отопление. Погибшие жили в этой постройке и проводили работы в расположенных поблизости теплицах, на которые во время пожара перекинулся огонь.

Подмосковный тепличный комплекс загорелся в деревне Высоково на площади 1 050 квадратных метров ночью 10 марта. При разборе конструкций спасатели нашли тела четырех человек. Для тушения огня привлекались 22 человека и семь единиц техники.