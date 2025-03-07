07 марта, 07:16Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание, которое произошло на складе в Подмосковье, полностью потушено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В результате произошедшего никто не пострадал.
О пожаре на складе с паллетами в подмосковной Сходне стало известно ранним утром 7 марта. На тот момент площадь возгорания составляла 1 600 "квадратов". Также обрушилась кровля здания на площади 800 квадратных метров.
Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В тушении пожара были задействованы 49 специалистов и 15 единиц техники.