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07 марта, 07:16

Происшествия

Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание, которое произошло на складе в Подмосковье, полностью потушено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В результате произошедшего никто не пострадал.

О пожаре на складе с паллетами в подмосковной Сходне стало известно ранним утром 7 марта. На тот момент площадь возгорания составляла 1 600 "квадратов". Также обрушилась кровля здания на площади 800 квадратных метров.

Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В тушении пожара были задействованы 49 специалистов и 15 единиц техники.

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