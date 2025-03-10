Пять человек спасены из пожара в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять человек спасены из пожара в деревне Мамыри в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

По информации ведомства, горит кровля двухэтажного административного здания на площади 500 квадратных метров.

На месте происшествия работают 62 сотрудника и 15 единиц техники МЧС.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

