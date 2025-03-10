10 марта, 20:59Происшествия
Пять человек спасены из пожара в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пять человек спасены из пожара в деревне Мамыри в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.
По информации ведомства, горит кровля двухэтажного административного здания на площади 500 квадратных метров.
На месте происшествия работают 62 сотрудника и 15 единиц техники МЧС.
Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.
Сотрудники МЧС спасли восемь человек на пожаре в Москве