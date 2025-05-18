Следователи возбудили дело после гибели троих человек при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме деревни Молзино, унесшего жизни 3 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело было возбуждено после осмотра места происшествия следователем. Согласно заключению эксперта, пожар начался под придомовым навесом, где заряжался электромобиль.

С места происшествия изъяты элементы проводки, электрощиток и автодетали – аккумулятор. Для установления всех обстоятельств назначены экспертные исследования.

Также при пожаре пострадали 2 человека. Отмечается, что возгорание произошло в 05:12. Спустя время пожарные ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 205 квадратных метров.